Кандидат в президенты «Барсы» Фонт: «Клуб близок к экономическому и моральному банкротству. Игра окончена»

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт выступил с резкой критикой действий нынешнего руководства клуба.

«Все началось не сейчас. Мы пережили осуждение после трансфера Неймара, а разногласия между сотрудниками, игроками, руководителями и менеджерами были вынесены на публику.

Проводится аудит по вопросу работы с соцсетями, который, кажется, подтвердит скандальность того соглашения.

Давайте добавим к этому нестабильную спортивную политику, развал в совете директоров и значительное сокращение доходов в период пандемии коронавируса, угрожающее экономическим и моральным банкротством, к которому близок клуб. Игра окончена», – заявил Фонт.

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