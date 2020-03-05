Филипп о Хохлове: «Он вел себя не просто строго, а грубо. Не видел, чтобы тренер так общался с игроками»

Нападающий Максимилиан Филипп рассказал о совместной работе с бывшим тренером команды .

– Вы забили в первых двух матчах, но к концу сентября, когда «Динамо» сыпалось, стали запасным. Что думали про себя?

– «Что со мной не так? И какой был смысл сюда переходить? Что я тут делаю?» Потом рассудил: «Меня вроде как ценили в Дортмунде, чем я «Динамо» не устраиваю?» Да, в я как следует играл только в первый сезон, а на второй пришли новые футболисты и тренер, который не был от меня без ума.

Но в «Динамо» я переходил не для того, чтобы сидеть на лавке. Да, тогда выдал пару не слишком удачных матчей, да я и не всегда обязан понимать, почему не в старте – тем более когда идея тренера понятна. Я все еще стоящий футболист и по-хорошему должен играть. Но сделать ничего не мог.

– Вы не нравились Хохлову? Когда готовился трансфер, он говорил, что любит ваш стиль.

– Без понятия. Летом я увидел, что нужен ему, и сказал: «Хорошо, я приеду». Но как тренер порой общался с игроками – я такого в жизни не видел. Например, разговоры после матчей. Он вел себя не просто строго, а грубо. Можно сказать игроку, что он сыграл дерьмово, но при этом вести себя уважительно с командой.

Матч с «Сочи». И мы, и они играли так себе, но «Сочи» забил прекрасный гол. В перерыве Хохлов меня заменил. Не понял, почему, но это ладно. На следующий день сказал мне: «Если тебе неинтересно играть за нас – можешь идти». И совсем потерял мое уважение, – сказал Филипп.