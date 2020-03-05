Филипп о русских девушках: «Милые, но слишком фейковые – надутые губы, огромная грудь»

Нападающий Максимилиан Филипп рассказал об отношении к русским девушкам.

– Как вам русские девушки?

– Милые, но для меня слишком фейковые.

– Это как?

– Да вы знаете, о чем я. Видишь эти надутые губы, огромную грудь – окей, иногда они смотрятся красиво. Но таких слишком много, а настоящих, с душой, мало.

– Вы говорили, что русские не так холодны, как вы ожидали. Откуда эти ожидания?

– У всех есть предубеждения, особенно когда ты молод. Мы смотрим кино, слышим выдумки, читаем интернет – я вот до перехода в «Динамо» судил о России по сериалам.

Знал, что у вас сильная страна – настолько, что со стороны ее побаиваешься. На деле же иначе. Русские добры и вежливы, проблема только с английским – мало кто им владеет, – сказал Филипп.