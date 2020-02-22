Месси поблагодарил врачей: «Они проводят долгие ночи вдали от своих семей, чтобы наши были в безопасности»

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси выразил благодарность медицинским работникам.

«Завершилась всемирная неделя медицинских работников, и вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить глубочайшую признательность за проделанную ими работу.

Безымянные герои, которые проводят долгие дни и ночи вдали от своих семей, чтобы наши семьи были в безопасности во время пандемии коронавируса.

Несмотря ни на что, они привержены благородному делу помощи беременным женщинам, защищают детей и подростков», – написал Месси в инстаграме.

По всему миру зафиксировано 1 833 685 случаев заражения COVID-19. 113 296 человек скончались.

 
 
 
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Публикация от Leo Messi (@leomessi)

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