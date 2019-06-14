Хавбек «Реала» Кубо: «Месси – ориентир для меня. Великолепный футболист»

Полузащитник Такефуса Кубо, выступающий на правах аренды за «Мальорку», рассказал о своем отношении к нападающему «Барселоны» Лионелю Месси.

Японец выступал за академию «Барсы» в 2011-2015 годах.

– Месси был образцом для тебя. Ты с ним познакомился?

– Я не знал его лично, но он является ориентиром для многих молодых игроков, которые хотят стать футболистами, а также для молодых игроков.

Когда я был маленький, смотрел видео с ним. Он великолепный футболист. Месси является ориентиром для меня и для многих левоногих игроков, которые не очень высокого роста и чьи основные характеристики – дриблинг и контроль мяча. Месси – мастер в этом, – сказал Кубо.