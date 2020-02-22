Фердинанд о финале ЛЧ-2011: «Барса» преподала «МЮ» урок на «Уэмбли». Месси делал что хотел»

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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд поделился воспоминаниями о финале Лиги чемпионов сезона-2010/11 против «Барселоны» (1:3).

– Месси был просто убийцей. Роналдиньо был невероятным волшебником, но Месси делал все то же самое, но еще и завершал это голом или голевой передачей.

– Самая сильная команда, против которой довелось играть?

«Барселона» преподала нам настоящий урок на «Уэмбли».

Мы с Гиггзом и Скоулзом стояли и смотрели, как они поднимают трофей, и я сказал, приложив руку ко рту: «Я просто в растерянности».

Месси в том матче делал все что хотел, – сказал Фердинанд в беседе с хавбеками Декланом Райсом («Вест Хэм») и Мэйсоном Маунтом («Челси»).

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