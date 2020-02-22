Рафаэл о том, что «Ливерпуль» может не получить титул: «Тем лучше для «МЮ»

Защитник Рафаэл да Силва высказался о судьбе чемпионства в Премьер-лиге в этом сезоне.

«Я всегда говорил, что добраться до 20 титулов АПЛ и обойти «Ливерпуль» – лучшее чувство.

Все говорят о том, чтобы сезон завершить прямо сейчас, из-за чего, возможно, они не приблизятся к нам (у 18 побед в чемпионате Англии – прим. Sports.ru).

Тяжело для них – тем лучше для нас!» – заявил Рафаэл.

Отметим, что бразилец играл в «МЮ» в период с 2008 по 2015 год.

«Ливерпуль» лидирует в АПЛ с 25-очковым отрывом от идущего вторым «Манчестер Сити».

Александер Чеферин: «Не вижу сценария, при котором «Ливерпуль» не станет чемпионом»