Гиггз не включил Роналду в сборную экс-партнеров по «МЮ». Скоулз, Кин и Гари Невилл – в топ-3

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил своих бывших одноклубников.
Валлиец выделил трех лучших игроков, с которыми когда-либо играл в «МЮ»: Пол Скоулз, Гари Невилл и Рой Кин.
Также Гиггз составил символическую сборную из экс-партнеров по команде.
Вратарь: Петер Шмейхель.
Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин.
Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз.
Нападающие: Уэйн Руни, Оле-Гуннар Сульшер.
Стоит отметить, что в сборной не нашлось места для форварда Криштиану Роналду, с которым валлиец играл в период с 2003 по 2009 год.