Гиггз не включил Роналду в сборную экс-партнеров по «МЮ». Скоулз, Кин и Гари Невилл – в топ-3

Экс-полузащитник Райан Гиггз отметил своих бывших одноклубников.

Валлиец выделил трех лучших игроков, с которыми когда-либо играл в «МЮ»: , Гари Невилл и Рой Кин.

Также Гиггз составил символическую сборную из экс-партнеров по команде.

Вратарь: Петер Шмейхель.

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин.

Полузащитники: , Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз.

Нападающие: , Оле-Гуннар Сульшер.

Стоит отметить, что в сборной не нашлось места для форварда , с которым валлиец играл в период с 2003 по 2009 год.