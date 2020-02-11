Гиггз не включил Роналду в сборную экс-партнеров по «МЮ». Скоулз, Кин и Гари Невилл – в топ-3

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Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз отметил своих бывших одноклубников.

Валлиец выделил трех лучших игроков, с которыми когда-либо играл в «МЮ»: Пол Скоулз, Гари Невилл и Рой Кин.

Также Гиггз составил символическую сборную из экс-партнеров по команде.

Вратарь: Петер Шмейхель.

Защитники: Гари Невилл, Рио Фердинанд, Микаэль Сильвестр, Денис Ирвин.

Полузащитники: Дэвид Бекхэм, Рой Кин, Никки Батт, Пол Скоулз.

Нападающие: Уэйн Руни, Оле-Гуннар Сульшер.

Стоит отметить, что в сборной не нашлось места для форварда Криштиану Роналду, с которым валлиец играл в период с 2003 по 2009 год.

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