Аарон Рэмзи: «Роналду – один из величайших в истории. Выдающийся атлет»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи высоко отозвался об одноклубнике .

«Он выдающийся атлет. Он первым приходит в тренажерный зал, первым проходит весь цикл упражнений и выходит на поле.

Он победитель, хочет выигрывать каждый матч, каждую незначительную игру. После этого он пойдет тренировать удар, исполнение штрафных и все такое.

Мне не нужно говорить о том, насколько он хорош. Он просто невероятен, один из величайших в истории футбола», – сказал Рэмзи в прямом эфире в инстаграме.