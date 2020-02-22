Представитель «Барсы»: «Нет никаких доказательств коррупции в клубе, наше руководство непогрешимо»

Официальный представитель «Барселоны» Жозеп Вивес отреагировал на обвинения в коррупции.

Покинувший каталонскую команду бывший вице-президент Эмили Русо ранее заявил, что кто-то из руководителей «ворует из клубной кассы».

«Слова Русо – абсолютная ложь. Для такого рода обвинений необходимы не просто признаки, а доказательства. Но их нет, потому что руководство работает чисто.

Ошибки возможны, но уголовное преступление – это совсем другое дело. Никто ничего не забирает из клубной казны.

Ошибки бывают у всех. Но у нас нет каких-либо умышленных правонарушений. Никаких доказательств [коррупции] нет и быть не может, наше руководство непогрешимо», – сказал Вивес.

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