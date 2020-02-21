«Барселона»: «Клуб категорически отрицает любые коррупционные обвинения»

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«Барселона» выступила с заявлением касательно критики бывшего вице-президента клуба Эмили Русо.

Русо высказал мнение, что в клубе существует проблема коррупции.

«Учитывая серьезные и необоснованные обвинения, выдвинутые Эмили Русо, бывшим вице-президентом клуба, в интервью средствам массовой информации, «Барселона» категорически отрицает любые действия, которые могут быть классифицированы как коррупция, поэтому оставляет за собой право регистрации неправомерных действий.

В этом смысле анализ служб мониторинга социальных сетей подвергается обширному независимому аудиту компании PriceWaterhouseCoopers», – говорится в сообщении.

«Барселона» платит фэйковым аккаунтам за критику своих же игроков. Клуб все отрицал, но журналисты нашли доказательства

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