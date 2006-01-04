Каррагер об Анчелотти: «Впервые за 30 лет «Эвертон» может сказать, что у них столь же звездный тренер, как у «Ливерпуля»

Экс-защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер высказался о главном тренере Карло Анчелотти в преддверии мерсисайдского дерби в Кубке Англии.

«Анчелотти сам когда-то мог возглавить «Ливерпуль». Вероятно, впервые после того, как Говард Кендалл и (экс-тренеры «Эвертона» и «Ливерпуля» соответственно) боролись за трофеи в середине 80-х, в предстоящем матче будет взаимное уважение. Впервые более чем за 30 лет болельщики «Эвертона» могут сказать, что у них на бровке стоит столь же звездный тренер, как у «Ливерпуля».

Карло может стать легендой «Эвертона». Посмотрим, будут ли ему созданы условия для того, чтобы он взял трофей и вернул «Эвертон» в Европу. С точки зрения нынешнего положения и статуса, «ириски» не могут заменить ни одну команду из топ-6. Они должны стремиться к тому, чтобы присоединиться к «Лестеру» и попытаться сделать «большую семерку», – сказал Каррагер.

«Эвертон» сыграет с 5 января в матче Кубка Англии.