Кадыров о болельщиках «Ахмата»: «Они так болеют, как будто я их заставляю»

Теги премьер-лига Россия болельщики Ахмат Рамзан Кадыров ТАСС Футбол

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи «Ахмата».

«Не посещаю домашние матчи «Ахмата», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают.

Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. [А на стадион] молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют как надо», – сказал Кадыров.

После 19 туров грозненский клуб с 19 очками делит в РПЛ 12-14-е места с «Оренбургом» и «Рубином».

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