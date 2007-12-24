Кадыров о болельщиках «Ахмата»: «Они так болеют, как будто я их заставляю»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, почему перестал посещать домашние матчи .

«Не посещаю домашние матчи «Ахмата», потому что мне бывает очень обидно, когда я вижу наших болельщиков. Они так болеют, как будто я их заставляю, не поддерживают.

Я даже когда дома смотрю футбол, смотрю стоя, волнуюсь, переживаю. [А на стадион] молодые пацаны не просто приехали. Мы отправили за ними автобусы, создали все условия. Не болеют как надо», – сказал Кадыров.

После 19 туров грозненский клуб с 19 очками делит в РПЛ 12-14-е места с «Оренбургом» и «Рубином».