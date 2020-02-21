Селюк о легионерах: «В Бельгии нет лимита, а сборная на первом месте в рейтинге ФИФА»

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Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался за отмену лимита на легионеров в чемпионате Беларуси.

«Беларуси не нужен лимит. Не понимаю, почему его не убирают. Если, условно, сегодня будут в команде играть два африканца, завтра – два китайца, потом японец, то Китай закупит права [на трансляцию], Япония тоже. От этого только выиграет белорусский футбол. Но, к сожалению, вы немного пошли по пути России, хотя там сейчас отказываются от этого [лимита].

Если есть паспорт, то играешь – это путь в никуда. Это огромные затраты, рост зарплат у белорусских футболистов. Сегодня ваши игроки в Казахстане и России не являются иностранцами, то есть лучшие исполнители уходят и по финансовой причине. От этого качество футбола в Беларуси будет только страдать.

Возьмем, к примеру, Казахстан. «Астана», «Кайрат» – там были огромные зарплаты у футболистов. Однако как только сделали своими белорусов, россиян, армян, то сразу бюджетные ведомости рухнули вниз. Сегодня в Казахстане небольшие зарплаты, но уровень растет. При всем уважении, сегодня белорусские клубы проиграют сильнейшим казахстанским командам. Вот в чем проблема. Не надо держаться за лимит.

Тем более сейчас идет чемпионат, к Беларуси приковано внимание многих болельщиков, которые сидят на карантине. Этим пользоваться надо – пусть менеджеры из федерации грамотно продают лигу. И тогда популярным за границей станет не только «Слуцк», но и другие команды.

Даже в Англии нет такого, чтобы пять англичан играли в одной команде. Но при этом их молодежка выигрывала все в мире. В Бельгии нет никакого лимита, а сборная на первом месте в рейтинге ФИФА. На каждую позицию у них по пять топ-игроков.

А у вас упрямство: должны быть только белорусы. Так они будут играть лучше, когда рядом находятся хорошие иностранцы. Пусть лучше в команде находятся два топ-белоруса, чем пять никаких.

Регламент по легионерам приведет Беларусь в никуда. Возможно, люди недопонимают что-то. Только конкуренция даст толчок в развитии, а иначе в еврокубках [клубы] будут выглядеть неубедительно», – сказал Селюк.

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