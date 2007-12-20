«Краснодар» интересуется лучшим бомбардиром чемпионата Швейцарии Нсаме

Нападающий «Янг Бойз» Жан-Пьер Нсаме попал в сферу интересов , сообщает «Чемпионат».

Камерунец выступает за с 2017 года. В этом сезоне чемпионата Швейцарии Нсаме лидирует в гонке бомбардиров, забив 15 мячей в 17 матчах.

В сентябре сообщалось, что на игрока претендует московское «Динамо».

В 2015 году полиция арестовала Нсаме в связи с подозрением в физическом насилии над пятимесячной дочерью. Игроку грозило до 15 лет тюрьмы.

Тогда Нсаме впервые остался один дома с ребенком, его девушка отлучилась по делам. Игрок заявил в суде, что принимал душ и услышал крик дочери. Когда он увидел ее, заметил, что она выглядит «не как обычно». Он сообщил, что глаза девочки закатились, а дыхание не было слышно.

Однако версия игрока несовместима с Синдромом детского сотрясения, который был диагностирован у ребенка. Это одна из основных причин гибели младенцев. Девочка выжила, но у нее возникли проблемы со зрением и ходьбой.

Приговор Нсаме был вынесен в январе 2018-го – футболист получил три года тюрьмы условно и штраф 50 тысяч евро.

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