«Футбол задолжал Месси. Но даже если он не выиграет ЧМ, это не уменьшит его величие». Креспо о Лео

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо высказался о том, что форвард «альбиселесте» еще не побеждал на чемпионате мира.

– Будет ли несправедливо, если Месси завершит игровую карьеру, так и не став чемпионом мира?

– Да, будет. Вообще футбол в каком-то смысле задолжал Месси. Но даже если он не возьмет титул, это не уменьшит его величие. Хотя лично для меня это будет похоже на анекдот.

Все аргентинцы хотят, чтобы он стал чемпионом мира, и я всем сердцем этого хочу. Но если не получится, то из-за этого он не перестанет быть великим, – сказал Креспо.

Эрнан Креспо: «Месси больше чем просто великий игрок. Никто не может поставить себя на его место»