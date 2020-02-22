Эрнан Креспо: «Месси больше чем просто великий игрок. Никто не может поставить себя на его место»

Бывший нападающий сборной Аргентины Эрнан Креспо поделился мнением о форварде «Барселоны» .

«Быть Месси очень трудно. Никто не может поставить себя на его место, как никто не мог поставить себя на место Марадоны в то время. Невозможно понять, о чем они думают, чем живут.

Лео играет на высочайшем уровне много лет. Он получает по ногам, встает и продолжает играть, всегда много работает.

Он гораздо больше, чем просто футболист или атлет. Он – пример профессионала, серьезного, честного, корректного. Я думаю, что Месси намного больше чем просто великий футболист», – высказался Креспо.