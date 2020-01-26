Тальяфико о Месси в сборной: «Он лидер и защищает команду. Проявилась та его сторона, которую мы не замечали»

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Защитник «Аякса» Николас Тальяфико поделился мнением о роли форварда «Барселоны» Лионеля Месси в сборной Аргентины

«Нужно найти систему не только для Лео, но и для будущего, надо найти такую структуру, чтобы расти. Хорошо строить прочный фундамент, а не строить его и потом разрушать.

Да, мы можем помочь Лео, и он может помочь нам. Тогда все пойдет лучше, и эффект будет сильнее в разы. Мы должны создать систему и начать прогрессировать с этого момента. 

Месси освобождали от давления, чтобы получать результаты. Он злится сильнее, чем кто-либо еще, когда проигрывает. Но Месси стал лучше понимать, что он должен наслаждаться игрой за сборную.

Я не знаю, до какого возраста Лео планирует играть, но в любом случае у него не так много трофеев в сборной. Сейчас он на той стадии, когда просто хочет наслаждаться всем. И тренировками, и играми.

Это лидер, который защищает команду. Та его сторона, которую мы, возможно, никогда не замечали, проявилась. Здорово, что он способен на это, что он помогает команде в этом смысле. Это нам очень подходит.

В «Аяксе» мне доводилось играть против очень сильных соперников. Например, против мадридского «Реала». И я получил от этого удовольствие.  В сборной это иногда бывает не так просто, потому что все больше думают о том, как достичь результата. Но если поверить в идею, то всего можно добиться.

Все игры отличаются друг от друга, может произойти все. Важно сохранять спокойствие. Когда ты достигаешь того, чего хотел, то можно начинать наслаждаться.

Очевидно, результаты – это самое важное, но начать выигрывать можно лишь тогда, когда ты чувствуешь, что делаешь то, что хочешь. Затем результаты принесут дополнительную уверенность», – сказал Тальяфико.

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