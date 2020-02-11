Филипе Луис: «Золотой мяч» должны вручать только Месси»

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Бывший защитник «Атлетико» Филипе Луис, ныне выступающий за «Фламенго», рассказал, почему никогда не просил Лионеля Месси обменяться футболками.

«Я всегда шел в стык, пытаясь остановить его, но он никогда не упрекал меня в этом. Я восхищаюсь игрой Месси.

Я никогда не просил его футболку, потому что выхожу на поле побеждать, а не ради того, чтобы сказать, что играл против него.

Все знают мое мнение о Месси. Им можно только восхищаться, потому что неизвестно, сколько лет, десятилетий потребуется, чтобы появился еще один такой игрок.

«Золотой мяч» должны вручать только ему», – сказал Луис.

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