Маркизио о том, что ушел из «Юве», когда подписали Роналду: «Нельзя свой выбор привязывать к другим игрокам»

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Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о форвардах туринцев Пауло Дибале и Криштиану Роналду.

«Пауло входит в топ-5 десяток «Ювентусов» за всю историю. Он, как и прежде, показывает, что действительно является чемпионом.

Что касается Роналду, конечно, мне бы хотелось поиграть с ним. В течение того лета [когда я покинул «Ювентус» и присоединился к «Зениту»] многие говорили мне, что я не могу уйти как раз в тот момент, когда Криштиану переходит в «Юве». Но важные жизненные решения нельзя привязывать к другим игрокам.

Потрясающий уровень Роналду двигает «Ювентус» вперед. Он вновь поднял планку команды, которая уже знала ранее, как это делать», – сказал Маркизио.

Маркизио – новая легенда «Зенита»: 15 матчей, 2 гола, 148 постов в инстаграме

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