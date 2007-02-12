Маркизио о том, что ушел из «Юве», когда подписали Роналду: «Нельзя свой выбор привязывать к другим игрокам»

Экс-полузащитник «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался о форвардах туринцев Пауло Дибале и .

«Пауло входит в топ-5 десяток за всю историю. Он, как и прежде, показывает, что действительно является чемпионом.

Что касается Роналду, конечно, мне бы хотелось поиграть с ним. В течение того лета [когда я покинул «Ювентус» и присоединился к ] многие говорили мне, что я не могу уйти как раз в тот момент, когда Криштиану переходит в «Юве». Но важные жизненные решения нельзя привязывать к другим игрокам.

Потрясающий уровень Роналду двигает «Ювентус» вперед. Он вновь поднял планку команды, которая уже знала ранее, как это делать», – сказал Маркизио.

Маркизио – новая легенда «Зенита»: 15 матчей, 2 гола, 148 постов в инстаграме