Кержаков о том, играет ли Малком на 40 млн евро: «Если брать сегодняшний курс, точно»

Бывший нападающий Александр Кержаков оценил игру Малкома.

– играет на 40 млн евро?

– Если брать сегодняшний курс, точно да (смеется). В «Зените» нет сейчас другого такого быстрого и креативного игрока.

Мы практически не видели игр Малкома, но по тому, что я видел, это очень сильный футболист.

Нельзя сравнивать его с , Аршавиным, Витцелем, Петровым, Сидоровым – мы мало игр видели. Но это сильный футболист, – сказал Кержаков.

«Зенит» купил Малкома у «Барселоны» в начале августа 2019-го, когда евро стоил чуть больше 70 рублей, за 2,8 млрд. По нынешнему курсу (82,6 рубля за евро) – это 3,4 млрд рублей.

Подробную статистику бразильца можно изучить здесь.