«ПСЖ» рассматривает возможность продажи Неймара. Он хочет вернуться в «Барсу», в сделку может войти Гризманн

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Форвард «ПСЖ» Неймар по-прежнему намерен вернуться в «Барселону».

В парижском клубе считают, что уход бразильца может стать неизбежным, поэтому «ПСЖ» впервые всерьез рассматривает вариант с продажей Неймара, сообщает Sport.es.

Согласно регламенту ФИФА, нападающий вправе расторгнуть контракт с французским клубом, несмотря на отсутствие суммы отступных, поскольку Неймару уже 28 лет и к лету его пребывание в «ПСЖ» составит три года.

При этом парижане хотят серьезно обновить состав и в случае ухода Неймара сделать форварда Килиана Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком не только команды, но и мира.

Рассматривается вариант, при котором в сделку по Неймару войдет нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн.

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