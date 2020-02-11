Владимир Быстров: «В детстве болел за «Спартак», ничего не знал о «Зените». Телевизор появился поздно»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров в беседе с экспертом «Матч ТВ» Андреем Аршавиным рассказал о своем переходе из в «Спартак» в 2005 году.

— Сложно дался переход именно в ? Или цифры в контракте грели твое сердце?

— Они особо не отличались от моего нового контракта с «Зенитом». То, как все произошло, это хорошо.

Первая игра за «Спартак» против бывшей команды, конечно, была принципиальной. Мне нужно было доказывать, что я в порядке. Меня приняли в «Спартаке», за что им большое спасибо. А настраиваться не нужно было, там болельщики гнали вперед.

Болельщики «Спартака» до сих пор ко мне нормально относятся. Честно, не помню, чтобы я целовал спартаковский ромбик.

— Правда, что в детстве ты болел за «Спартак»?

— Да, в детстве я болел за «Спартак». Я ничего не знал о «Зените». В Ленинградской области у меня и телевизор-то появился поздно.

— Как ты смотрел за тем, как «Зенит» брал чемпионство и Кубок УЕФА?

— Я был очень рад. И прилетал в Питер праздновать с вами. Чемпионство праздновалось неделю, я после своих матчей приезжал к вам, — сказал Быстров.