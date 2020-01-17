Александр Тарханов: «Чемпионат Беларуси – кошмар какой-то. Очень слабо»

Экс-тренер «Урала», а ныне вице-президент «Пюника» Александр Тарханов рассказал, чем занимается во время карантина в связи с коронавирусом, а также поделился мыслями о чемпионате Беларуси.

«Самоизоляция проходит хорошо, сижу у себя дома за городом и иногда прогуливаюсь по поселку. Поднял весь архив, который собирал долгие годы. Читаю, изучаю. Сейчас вот читаю книгу Свен-Йорана Эрикссона, а также смотрю чемпионат Беларуси. Очень слабо, конечно, кошмар какой-то. Техническое оснащение очень слабое, но борются, бегают, желание огромное, но в целом очень слабо.

У нас в России не так много заболевших, а сейчас еще все пойдет на спад и можно будет продолжить чемпионат. Может, будет лучше начать играть сначала без зрителей. Нужно следить за ситуацией», – заявил Тарханов.