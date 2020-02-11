Гендиректор «Зенита» о сокращении зарплат: «Уверен, наши игроки отнесутся с пониманием»

Генеральный директор Александр Медведев считает, что игроки команды примут решение клуба о снижении зарплат из-за пандемии коронавируса.

Ранее функционер сообщил, что переговоры об урезании доходов футболистов уже ведутся.

«В трудовом законодательстве нашей страны есть раздел об оплате труда в случае простоя. В данном случае простой невынужденный – в нем не виноваты РФС, РПЛ или «Зенит». В таких случаях есть порядок выплаты заработной платы.

Но у нас речь идет о том, на какое снижение пойти, чтобы система клуба продолжила функционировать в том режиме, чтобы можно было сразу начать после перерыва. Речь не только о команде, но и о всей системе клуба с ареной, базой, академией.

Уверен, что наши игроки отнесутся к этому с пониманием и надлежащим настроем.

Везде это происходит по-разному. В некоторых европейских и российских клубах сократили зарплаты на 40-50%, а в «Барселоне» – на 70%, плюс за счет средств игроков оплачивается вся зарплата персоналу. Уверен, переговоры закончатся быстро и надлежащим образом», – сказал Медведев.

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