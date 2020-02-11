«Юве» предложит «Валенсии» за Феррана Торреса Де Шильо или Ругани с доплатой

«Ювентус» серьезно настроен приобрести полузащитника «Валенсии» Феррана Торреса в летнее трансферное окно.
Туринцы готовы предложить «Валенсии» за игрока Маттиа Де Шильо или Даниэле Ругани с доплатой, чтобы сбить высокий ценник на игрока.
Контракт игрока молодежной сборной Испании с левантийцами рассчитан до июня 2021 года, а отступные составляют 100 млн евро. Предполагается, что летом «Валенсия» примет предложение в 60 млн евро, чтобы игрок не ушел бесплатно через год, так как ранее полузащитник уже отказался продлевать срок соглашения.
«Ювентус» рассчитывает с помощью потенциального обмена заполучить Торреса с наименьшими затратами.
Ранее сообщалось, что «бьянконери» уже контактировали с посредниками о возможном переходе 20-летнего испанца.
Также к нему проявляют интерес «Барселона», «Реал» и дортмундская «Боруссия».
В 25 матчах Ла Лиги Торрес забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи. Его статистику можно найти здесь.