Луис Суарес: «Никто из игроков «Барсы» не был против снижения зарплаты»

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Форвард «Барселоны» Луис Суарес опроверг информацию о том, что игроки каталонского клуба были против понижения зарплаты на 70% в связи с приостановкой сезона из-за коронавируса.

«Много обидного говорилось о сокращении зарплат в команде. Люди считали, что игроки не хотели на это идти. Потом говорили, что игроки из других команд общества договорились [о снижении]. На самом деле мы просто старались найти лучшее решение для клуба.

Обидно, когда люди говорят такие вещи, ведь именно мы в первую очередь хотели договориться, потому что в курсе, в какой ситуации оказался клуб. Никто в команде не был против снижения зарплаты. Игроки и клуб приняли решение по взаимному согласию», – сказал Суарес в интервью Sport 890.

Месси объявил о снижении зарплат игроков «Барсы» на 70%. Футболисты будут делать взносы, чтобы персонал получал 100% гонорара

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