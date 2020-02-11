Федор Смолов: «Мостовой – царь, Аспас – принц, а я – Федька из Саратова»👑

Нападающий Федор Смолов, выступающий в «Сельте» на правах аренды, рассказал об отношении к нему в Испании.

«Видел, что в соцсетях и в каких-то пабликах меня так называли, да. Но вообще, оригинальный царь в «Сельте» – это Мостовой. А я – принц.

Хотя принцем называют Аспаса. Мостовой – царь, Аспас – принц, а я – Федька из Саратова», – сказал Смолов в прямом эфире в инстаграме у Нобеля Арустамяна.

«Новый царь «Сельты». Ла Лига сделала постер со Смоловым, Карпиным, Мостовым. Тебас написал по-русски: «Легенды»