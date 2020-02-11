Дэнни Миллз: «Санчо нет смысла уходить в «МЮ», если они финишируют шестыми или седьмыми»

Теги Боруссия Дортмунд Манчестер Юнайтед Дэнни Миллз премьер-лига Англия бундеслига Германия Джейдон Санчо Футбол

Бывший защитник сборной Англии Дэнни Миллз прокомментировал слухи о возможном переходе хавбека «Боруссии» Джейдона Санчо в «Манчестер Юнайтед».

«На месте Санчо я бы задался вопросами: «Кого еще пригласят в «МЮ», какие трансферы планирует клуб и каким будет состав команды?»

Я бы даже спросил, кто будет тренером? Останется ли Оле-Гуннар Сульшер на следующий сезон?

Сейчас его позиции сильны, но он хочется двигаться дальше и завоевывать трофеи. Санчо будет переходить из потрясающего клуба, где он прошел процесс развития, и сейчас он выходит на свой пик, поэтому рассчитывает, что впереди у него лучшие годы.

Нет смысла переходить в «Манчестер Юнайтед», если в этом сезоне они финишируют шестыми или седьмыми», – отметил Миллз.

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