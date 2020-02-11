«Барса» считает, что Лаутаро не перейдет в «Ман Сити» или «Челси», несмотря на крупные предложения

Будущее форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса остается неопределенным.
Игрока хочет подписать «Барселона». Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе не исключают, что Лаутаро останется в «Интере», но также считают, что если аргентинец решит сменить клуб – перейдет исключительно в «Барсу».
В «Барселоне», по информации источника, в курсе, что «Манчестер Сити» и «Челси» сделали крупные предложения «Интеру» и футболисту. Эти клубы готовы выплатить отступные и предложить Лаутаро до 10 миллионов евро за сезон.
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