«Барса» считает, что Лаутаро не перейдет в «Ман Сити» или «Челси», несмотря на крупные предложения

Будущее форварда Лаутаро Мартинеса остается неопределенным.

Игрока хочет подписать . Как сообщает Diario Sport, в каталонском клубе не исключают, что Лаутаро останется в «Интере», но также считают, что если аргентинец решит сменить клуб – перейдет исключительно в «Барсу».

В «Барселоне», по информации источника, в курсе, что «Манчестер Сити» и «Челси» сделали крупные предложения «Интеру» и футболисту. Эти клубы готовы выплатить отступные и предложить Лаутаро до 10 миллионов евро за сезон.

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