Кевин де Брюйне: «Нужно заканчивать сезон, если это позволит избежать проблем в следующем»

Полузащитник Кевин де Брюйне не уверен, что нынешний сезон нужно доигрывать.

«Понятия не имею, когда мы снова будем играть. В Англии хотят подождать как можно дольше, а затем вынести решение.

Но с точки зрения футболиста все не так очевидно. Мы не играем шесть недель. Обычно нужно три-четыре недели подготовки [чтобы набрать форму]. Если мы мгновенно возобновим сезон, то после нескольких матчей все получат травмы.

Я знаю, что речь идет о больших деньгах. Но, думаю, ожидание такого решения может вызвать проблемы в следующем сезоне.

Мне было бы грустно, если бы такой хороший сезон закончили раньше срока, но если [такое решение] позволит избежать проблем в следующем сезоне, это нужно сделать», – сказал де Брюйне.

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