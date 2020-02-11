Модрич решил остаться в «Реале» до конца контракта

Полузащитник Лука Модрич принял решение продолжить выступать за клуб, сообщает As.

34-летний хорват намерен играть за «сливочных» до истечения срока контракта, рассчитанного до лета 2021 года.

Футболист дал понять тренерскому штабу, что готов уступить место в составе другим игрокам, если он почувствует, что больше не может выступать на высшем уровне.

Модрич выступает за «Реал» с 2012 года. Его статистику можно найти здесь.

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