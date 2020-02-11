Илья Геркус: «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов. Меня никто не поддержал: «С деньгами порешаем, РЖД поможет»

Бывший генеральный директор Илья Геркус рассказал о несостоявшемся трансфере защитника в «Лестер».

«Был прекрасный момент. Большой интерес к нашему клубу. «Лестер» предлагал за Кверквелию 15 млн фунтов. Меня никто не поддержал, хотя я говорил, что такого предложения может больше не появиться. За Рыбуса во Франции давали 5 млн. Мы его брали за 1,5 млн.

Юрий Палыч сказал: «Из чемпионской команды не трогаем никого. Всех продлеваем!» Я сказал, что против: всех, кто точно играть не будет, надо убрать. Но он сказал, что считает иначе, и все остальные ответили: «Ну давайте сделаем так, как говорит Юрий Палыч».

Говорю: «Давай-то давайте, но с деньгами как?». А они: «С деньгами порешаем, РЖД поможет». Я докладывал, что, если не продавать игроков, бюджет будет дефицитный, будет тяжело. Все это есть в документах.

А потом рассказывают, что с финансовым состоянием не очень. Если принимать такие решения...» – рассказал Геркус.

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