Гендиректор «Ахмата»: «Надо заканчивать чемпионат. Это форс-мажорное обстоятельство»

Генеральный директор Ахмед Айдамиров считает, что из-за пандемии коронавируса сезон РПЛ стоит завершить досрочно.

«Все клубы несут колоссальные убытки. Если это форс-мажорное и непреодолимое обстоятельство, то надо заканчивать чемпионат, как это сделали в баскетболе, волейболе, хоккее, и готовиться спокойно к следующему чемпионату.

Сейчас у нас получается, что футболисты сыграли три тура и два месяца снова находятся в отпуске, а потом мы должны снова их готовить, заканчивать сезон и сразу начинать следующий чемпионат – я не знаю, как мы будем все это проводить.

То, что мы сейчас кулуарно слышим, нас не устраивает. Закончить этот чемпионат и сразу начать следующий – это не то, что многие ожидают», – заявил Айдамиров.

Сергей Прядкин: «Не планируем досрочно завершать чемпионат на данный момент»

Старт нового сезона РПЛ перенесут на август или сентябрь. Текущий чемпионат хотят доиграть летом