Вышел второй эпизод подкаста «Люди гибнут за «Спартак». Он посвящен братьям Старостиным во время Большого террора

1 апреля на платформе для чтения Bookmate вышел второй эпизод подкаста «Люди гибнут за «Спартак», который посвящен делу братьев Старостиных. На этот раз ведущие подкаста – шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и историк Сергей Бондаренко – рассказывают о «Спартаке» времен Большого террора.

Сами братья остались на свободе (их даже не вызывали на допросы), но многие люди из их окружения были арестованы и расстреляны. Мы знаем о показаниях против Николая Старостина, который якобы готовил покушение на Сталина на Красной площади, а также об особом внимании к команде со стороны её главного оппонента – патрона «Динамо» Лаврентия Берии.

Как же Старостиным удалось выжить, а «Спартаку» – сделать два подряд золотых дубля? И почему в 1939-м команде пришлось переигрывать полуфинал кубка СССР уже после выигранного финала? Ищите ответы в новом выпуске подкаста.

«Люди гибнут за «Спартак» – совместный проект Sports.ru и Bookmate. Эпизоды сначала выходят на платформе для чтения, а потом – на наших платформах.

Блог подкаста «Люди гибнут за Спартак»