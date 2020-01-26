Вышел первый выпуск подкаста «Люди гибнут за «Спартак» о деле братьев Старостиных

Sports.ru и платформа для чтения Bookmate запустили подкаст «Люди гибнут за «Спартак» о деле братьев Старостиных. 25 марта вышел первый выпуск – о «Спартаке» до времени большого террора.

Летом 1937 года «Спартак» и его основатели братья Старостины были на пике славы и успеха. Они стали единственной советской командой, которая обыграла непобедимых европейских профессионалов — сборную Басконии, а затем еще и выиграли футбольный турнир на Рабочей Олимпиаде в Антверпене. Но по возвращении в Москву спартаковцев ждал неожиданно холодный прием, и с этого момента для команды начались тяжелые времена.

Ведущие подкаста – шеф-редактор Sports.ru Влад Воронин и историк Сергей Бондаренко, который одним из первых увидел рассекреченный недавно архив ФСБ, посвященный делу Старостиных.

В следующих выпусках они подробно разберут дело и расскажут о том, почему история братьев Старостиных настолько важна для «Спартака» и для всего советского футбола в целом.

Подкаст можно послушать, зарегистрировавшись на платформе Bookmate. Первый месяц – бесплатно.

Позднее выпуски «Люди гибнут за «Спартак» появятся и на других площадках.