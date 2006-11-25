Маурицио Сарри: «С Роналду у нас хорошие отношения. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену»

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри высказался о форварде команды .

«Вчера он тренировался со своими товарищами по команде. Кажется, ему становится все лучше.

Мы оценим его состояние сегодня и завтра и примем решение, но тот факт, что вчера он провел полную тренировку с одноклубниками, это хорошо. Надеюсь, что не будет никаких последствий.

У нас хорошие отношения с Криштиану. Если футболист, который так много выиграл, злится на замену, это означает, что у него все еще много мотивации, и это хорошо. Я уже 25 лет вижу, как игроки злятся на замену.

Одновременно выпускать на поле Дибалу, Игуаина и Роналду сложно из-за их характеристик, но все трое знают, как прекрасно выступать, и чувствуют себя комфортно друг с другом. У нас есть три сильных нападающих на два места [в стартовом составе]. Никто из них не может сыграть 65 матчей, как было видно в начале сезона. Место найдется для каждого», – сказал Сарри.

Роналду дважды за 4 дня вышел в старте сборной. Сарри говорил, что менял его из-за травмы

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