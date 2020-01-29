«Реал», скорее всего, сократит зарплаты, но не торопится с решением. Чистый долг клуба – 27 млн евро, у «Барсы» – 217 млн

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«Реал», скорее всего, сократит зарплаты своим игрокам.

Как сообщает El Pais со ссылкой на источник, близкий к руководству мадридского клуба, «Реал» начал рассматривать возможность снижения зарплат баскетболистов и футболистов как необходимость, несмотря на то, что первые дни карантина клуб встретил с оптимизмом.

В первые дни изоляции президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с капитаном команды Серхио Рамосом и заверил его, что клуб не будут снижать зарплаты игроков, несмотря на то, что на зарплаты футболистов и баскетболистов «Реал» тратит около 800 млн евро.

Когда руководство «Барселоны» на встрече, состоявшейся 20 марта, рассматривало возможность применения процедуры ERTE (по ней в исключительных ситуациях компании могут увольнять сотрудников, отменять действие контрактов или урезать оплачиваемые рабочие часы – прим. Sports.ru), «Реал» был уверен, что и Ла Лига, и Лига чемпионов будут доиграны. В мадридском клубе полагали, что сезон будет продлен и матчи проведут летом, даже если это отложило бы начало следующего сезона на октябрь.

Кроме того, начало пандемии застало «Реал» в более устойчивом финансовом положении, чем «Барселону». Согласно заявлению «Реала», мадридский клуб закончил прошлый год с 156 миллионами евро на счету. Чистый долг «Реала» составил 27 млн евро. У «Барселоны» же этот показатель равен 217 миллионам евро.

Сейчас изучение вопроса по зарплатам в «Реале» находится на начальной стадии. Клуб планировал получить 161,3 млн евро в качестве дохода от проведения матчей и 179,8 млн евро за телеправа в этом финансовом году. Сейчас очевидно, что «Реал» понесет убытки.

«Реал» еще не разработал формулу снижения зарплат, но в клубе считают, что ERTE – неподходящий вариант. «Эта процедура используется в иных ситуациях», – заявил анонимный источник. 

«Реал» также говорил о том, что снижение зарплат будет разработано «в сотрудничестве с игроками», а переговоры с ними еще не начались. Мадридский клуб планирует заниматься этим вопросом в ближайшие две недели и хочет, чтобы решение по зарплатам было принято всеми клубами Ла Лиги совместно.

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