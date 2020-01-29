Аршавин о поддержке «Спартака» в 1996-м: «Болельщики «Зенита» меня убьют, наверное»

Экс-хавбек Андрей Аршавин рассказал, как поддерживал «Спартак» в 1996 году.

«В 1996 году стал чемпионом, причем это было на «Петровском». Я вспомнил, что ходил на этот финал.

И помнишь, такие пилоты были, и болельщики их переворачивали и болели в оранжевом. Кажется, я тогда сидел на центральном секторе и тоже вроде переворачивал пилоты.

Болельщики «Зенита», наверное, меня убьют. Но для меня «Спартак» был фаворитами в матче против «Алании».

Один раз меня приглашали в «Спартак», но это было позже», — рассказал Аршавин в эфире программы «Открытый показ» на .