Аршавин о РПЛ: «Можно сыграть «пульку» со второго по шестое места. С чемпионом все понятно»

Эксперт «Матч ТВ» поделился мнением о том, кому может помочь пауза в сезоне.

«Никому. Полная неопределенность. Даже «Ливерпулю», которому, казалось бы, все равно, у них большое преимущество… Но их могут лишить титула, если решат завершить сезон без чемпиона. То же можно сказать про .

В России, если будет время и возможность, можно сыграть «пульку» со второго по шестое места.

С чемпионом все понятно. Хотя «Зенит», думаю, хочет доиграть сезон», – сказал Аршавин.

«Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ с 9-очковым отрывом.