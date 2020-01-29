«Реал» интересуется 21-летним Игором Гомесом. Его называют «улучшенной версией Кака»

интересуется полузащитником «Сан-Паулу» .

21-летний футболист, которого называют «улучшенной версией Кака», заинтересовал скаутов мадридского клуба.

Отмечается, что в контракте Гомеса есть отступные – 50 миллионов евро.

«Сравнение – это не всегда хорошо. Это будет давить на него. Но это правда, что он напоминает мой стиль игры», – поделился мнением о молодом соотечественнике сам Кака.

В прошлом сезоне Гомес провел 27 матчей в чемпионате Бразилии, забил два гола и сделал две передачи.