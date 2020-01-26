Лукашенко о белорусском футболе: «По России наблюдаю: некоторые много выигрывают на ставках»

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Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил, что на белорусский футбол ставят в России.

– Весь мир следит за чемпионатом Беларуси по футболу. Значит, что наша страна ударила по коронавирусу спортом?

– Ну хоть что-то!

– Но болельщики нам благодарны по всему миру, надо признать.

– Правильно, конечно. Я по России наблюдаю: они очень много выигрывают некоторые на ставках. Потому что раньше не очень знали наши команды. Кто-то проигрывал, кто-то выигрывал. Все польза.

– Даже в Британии ставят на наш футбол!

– Ну… (пожимает плечами), – приводит слова политика белорусская Tribuna.com со ссылкой на ОНТ.

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