Депутат Лебедев о вирусе: «Президенту надо было предложить игрокам дать немножко денег на поддержку российского здравоохранения»

Депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил понизить зарплаты футболистов, пока розыгрыши чемпионатов приостановлены из-за коронавируса.

— ФИФА абсолютно правильно встает на сторону клубов в условиях пандемии, когда практически остановлена жизнь во всей Европе и России.

Спортивные клубы несут потери, поскольку вынуждены перечислять зарплату игрокам, а без матчей, рекламы и стадионов дохода не получают.

Пока идет карантин, на пару месяцев я предлагаю уменьшить зарплаты футболистов на на 30, а лучше — на 50 процентов. Спортсмены отнесутся к этому с пониманием.

Руководитель одного из наших клубов правильно заметил, что если не предпринимать никаких мер, то к трансферному окну все наши клубы придут без денег — ни на финансовую честность, ни на покупку игроков.

— Стоит предложить игрокам взамен финансовых послаблений отравить домой к семье в отпуск?

— Чемпионаты остановлены, и я так понимаю, все спортсмены находятся дома. Недавно читал, что Смолова не отпустил в Россию.

Ситуация развивается быстро: еще вчера любой мог полететь отдыхать в Милан, а сегодня закрывается авиасообщение со всем миром. Все решения происходят на уровне клубов, и на своем уровне они должны правильно поступать.

Высокооплачиваемым игрокам я предлагаю скинуться и помочь нашей стране в борьбе с коронавирусом.

Не доходы граждан по депозитам в банках президент должен был вчера обкладывать налогом, а предложить футболистам с миллионными контрактами дать немножко денег на поддержку российского здравоохранения, как в европейских странах их коллеги жертвуют миллионы долларов и евро на борьбу с коронавирусом, – сказал Лебедев.

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