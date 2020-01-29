Друг Месси: «Если Лео не выиграет чемпионат мира, футбол будет несправедлив»

Вратарь «Пачуки» Оскар Устари, друг нападающего «Барселоны» , поделился мнением о его выступлениях за сборную Аргентины.

«Если Месси не выиграет чемпионат мира, то футбол будет несправедлив. Ставить под вопрос то, как Месси отдается в играх за сборную, – это возмутительно. Я могу сказать вам, что видел его плачущим, как ребенок, из-за того, что происходило в сборной. Очень сложно находиться на его месте.

Я помню, как после Кубка Америки в 2011 году, когда я восстанавливался от серьезной травмы, я приехал, чтобы увидеться с Месси после того, как они проиграли. Я никогда не видел его таким. Он был уничтожен», – рассказал Устари.