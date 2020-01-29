Друг Месси: «Если Лео не выиграет чемпионат мира, футбол будет несправедлив»

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу высшая лига Мексика Оскар Устари Пачука Футбол

Вратарь «Пачуки» Оскар Устари, друг нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, поделился мнением о его выступлениях за сборную Аргентины.

«Если Месси не выиграет чемпионат мира, то футбол будет несправедлив. Ставить под вопрос то, как Месси отдается в играх за сборную, – это возмутительно. Я могу сказать вам, что видел его плачущим, как ребенок, из-за того, что происходило в сборной. Очень сложно находиться на его месте. 

Я помню, как после Кубка Америки в 2011 году, когда я восстанавливался от серьезной травмы, я приехал, чтобы увидеться с Месси после того, как они проиграли. Я никогда не видел его таким. Он был уничтожен», – рассказал Устари.

Материалы по теме

Комментарии

Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья