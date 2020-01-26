Шевченко сравнил коронавирус с аварией на ЧАЭС: «В 9 лет я был в очень похожей ситуации»

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко, проживающий сейчас возле Лондона, поделился мнением о пандемии коронавируса.

«Я в порядке. Живу за городом и заперт в доме уже почти 10 дней.

Единственный выход из ситуации – уважать порядок, установленный правительством, и находиться дома, позволяя врачам выполнять их невероятно важную работу.

Я был в ситуации, очень похожей на эту. Тогда мне было 9 лет (авария на Чернобыльской АЭС случилась в апреле 1986 года, Шевченко родился в сентябре 1976-го – прим. Sports.ru).

Повторяю, единственное, что от нас требуется, – не вести себя глупо. Никто из нас не может быть уверен, что не контактировал с носителем вируса.

Нам не стоит выходить из дома, нельзя думать лишь о себе – надо думать об остальных, для кого инфекция может стать гораздо большей проблемой», – сказал Шевченко.

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