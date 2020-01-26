Хердюр Магнуссон: «Цель ЦСКА – всегда быть первыми. Хотим попасть в ЛЧ»

Защитник ЦСКА Хедрюр Магнуссон считает, что после приостановки РПЛ результаты клуба улучшатся.

– В России уже досрочно завершили сезон в баскетболе и хоккее. Если ситуация не изменится, стоит ли также поступить РПЛ?

– Видел, что хоккей в России отменили, но не уверен, что также поступят с футболом. У ЦСКА остаются четыре домашние встречи, и если их отменят, мы не сможем сыграть перед нашими болельщиками. Придется готовиться к следующему сезону. Посмотрим, как будет развиваться ситуация в ближайшую пару недель и что решат в лиге.

– ЦСКА не хотелось бы досрочно финишировать на пятом месте, верно?

– Естественно, хотим подняться выше в таблице, попасть в Лигу чемпионов. Вопрос еще – получим ли мы место в Лиге Европы, если чемпионат закончат по итогам сыгранных туров. Наша цель всегда – быть первыми.

Понятно, что сейчас это сложно, потому что в «Зените» собрана прекрасная команда, да и много других сильных соперников, но ради наших фанов постараемся забраться насколько это только возможно высоко, – сказал Магнуссон.