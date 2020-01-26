Гари Невилл предложил не закрывать трансферное окно в АПЛ весь следующий сезон

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предложил Премьер-лиге план действий в условиях пандемии коронавируса.
45-летний англичанин высказал следующие идеи:
– быстро доиграть этот сезон, когда станет безопасно;
– уплотнить следующий сезон, если потребуется;
– открыть трансферное окно в мае и не закрывать весь следующий сезон;
– продлить контракты игроков до конца текущего сезона;
– оказать финансовую помощь нуждающимся клубам, включая низшие лиги.
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