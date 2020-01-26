Гари Невилл предложил не закрывать трансферное окно в АПЛ весь следующий сезон

Теги Манчестер Юнайтед Гари Невилл премьер-лига Англия возможные трансферы трансферы календарь коронавирус Футбол

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл предложил Премьер-лиге план действий в условиях пандемии коронавируса.

45-летний англичанин высказал следующие идеи:

– быстро доиграть этот сезон, когда станет безопасно;

– уплотнить следующий сезон, если потребуется;

– открыть трансферное окно в мае и не закрывать весь следующий сезон;

– продлить контракты игроков до конца текущего сезона;

– оказать финансовую помощь нуждающимся клубам, включая низшие лиги.

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