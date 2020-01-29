Данил Круговой: «Мечтаю жить в другой стране»

Защитник Данил Круговой, играющий в «Уфе» на правах аренды, пообщался с болельщиками в соцсетях.

– Откуда родом?

– Из самого прекрасного города – Санкт-Петербурга.

– Хотел бы жить в другой стране?

– Есть мечта жить в другой стране.

– Был когда-нибудь в Казани?

– Конечно был, я там даже забивал.

– Планы на карантин?

– Заниматься дома спортом.

– Какое место самое любимое в Санкт-Петербурге?

– Много любимых мест, но самое – Дворцовая площадь под вечер.

– Ты сейчас в Питере? Если да, то где можно пересечься?

– Да, в Питере, но сижу на карантине, без выхода из дома. И вам советую сидеть дома, чтобы быстрее все это закончилось, – ответил Круговой.

Стоит отметить, что позднее 21-летний россиянин удалил все «сторис».