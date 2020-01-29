Данил Круговой: «Мечтаю жить в другой стране»

Защитник «Зенита» Данил Круговой, играющий в «Уфе» на правах аренды, пообщался с болельщиками в соцсетях.
– Откуда родом?
– Из самого прекрасного города – Санкт-Петербурга.
– Хотел бы жить в другой стране?
– Есть мечта жить в другой стране.
– Был когда-нибудь в Казани?
– Конечно был, я там даже забивал.
– Планы на карантин?
– Заниматься дома спортом.
– Какое место самое любимое в Санкт-Петербурге?
– Много любимых мест, но самое – Дворцовая площадь под вечер.
– Ты сейчас в Питере? Если да, то где можно пересечься?
– Да, в Питере, но сижу на карантине, без выхода из дома. И вам советую сидеть дома, чтобы быстрее все это закончилось, – ответил Круговой.
Стоит отметить, что позднее 21-летний россиянин удалил все «сторис».