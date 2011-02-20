Арустамян о Круговом: «Травма, как у Дембеле, очень неприятная. Ему лучше долечиться в «Зените»

Журналист Нобель Арустамян поделился мнением о будущем защитника «Зенита» Данила Кругового.

«Где Круговой проведет ближайшие полгода? Насколько я знаю, у него очень неприятная травма, схожая с той, что есть у Усмана Дембеле из «Барселоны».

У стороны игрока есть опасения, что если Круговой проведет еще полгода в «Уфе», то он может эту травму усугубить, ведь там искусственный газон, все эти нюансы.

Наверное, для него оптимальным вариантом было бы остаться в «Зените». Подлечиться в правильном месте под присмотром и попробовать рассмотреть свою карьеру в .

Другое дело, что и «Уфе» он нужен. Но мне кажется, что здесь главное — это здоровье игрока.

Посмотрим, как разрешат ситуацию «Зенит» и «Уфа». Если настолько все серьезно, как я слышал, то действительно могут быть серьезные последствия», — сказал Арустамян.