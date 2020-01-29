Фабрегас об уходе из «Арсенала»: «Я плакал после поражений, а некоторые смеялись и обсуждали, куда пойдут после игры»

Полузащитник «Монако» Франсеск Фабрегас рассказал о давлении в и причинах ухода из лондонского клуба.

«Я был капитаном и всегда чувствовал огромное давление. Я должен был вести команду к победам. Я выкладывался по полной. Иногда после поражений я приходил домой и плакал.

Я страдал, проводил бессонные ночи. При этом после поражений ты садишься в автобус совершенно разбитый и слышишь, как некоторые игроки смеются и обсуждают, куда пойдут после игры.

В последние два-три года я чувствовал, что Робин ван Перси и были единственными игроками, которые были со мной на одном уровне. Не хочу, чтобы это звучало высокомерно, это просто то, что я тогда ощущал.

Когда я видел поведение некоторых игроков или что-то в этом духе, у меня появлялось желание попробовать что-то новое. Если бы не это, я бы тогда не ушел из «Арсенала», – рассказал Фабрегас в подкасте Arseblog.

Фабрегас выступал за «Арсенал» с 2003 по 2011 год.

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